مجلس الدولة يبحث الاستعدادات لجولة الحوار الليبي في جنيف

عقد مجلس الدولة، أمس الأحد، 19 يناير، جلسته العادية الـ(49) بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم خلال الجلسة مناقشة جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار الليبي، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جهته شدد رئيس المجلس خالد المشري، في كلمته خلال افتتاح الجلسة على ضرورة التزام اجتماع جينيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عنه أجسام مشوهة.

كما تطرق المشري، إلى اجتماع برلين، حيث أوضح أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبا بضرورة توضيح المسار العسكري أولا قبل المضي قدما في المجال السياسي.