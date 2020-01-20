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الرئاسة التركية: “برلين” كان فرصة لوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مؤتمر برلين بالفرصة المهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يُنهي أمد الصراع المشتعل في ليبيا.

وأشار المتحدث في تغريدة عبر حسابه الرسمي إلى السياسة التي انتهجتها تركيا مؤخراً حيال الملف الليبي، قائلاً إنها نجحت في جعل أنقرة عنصرا أساسيا وفاعلا في حل الأزمة.

وأكد إبراهيم قالن أن تركيا ستواصل السير بذات النهج الذي تتبعه إزاء الأزمة في ليبيا، في إشارة إلى دعم الوفاق والتدخل العسكري في البلاد بموجب الاتفاقية المبرمة بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الا تستحى ياحمار بعد ان راينا توتر السلطان المعتوه وخلع البالطو والكوفية فى عز البرد من شدة الحرارة والغليان فى نافوخه بعد ان شعر انه كلب اجرب كل ما يحاول يحتك بالحاجة ميركل يدفعه ماكرون ويبعده عن مكانه بجوار الحاجة واردوغان زعلان مراته امينة ستوبخه لانه غير قادر على التصوير بجوار ميركل

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