الرئاسة التركية: “برلين” كان فرصة لوقف إطلاق النار

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مؤتمر برلين بالفرصة المهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يُنهي أمد الصراع المشتعل في ليبيا.

وأشار المتحدث في تغريدة عبر حسابه الرسمي إلى السياسة التي انتهجتها تركيا مؤخراً حيال الملف الليبي، قائلاً إنها نجحت في جعل أنقرة عنصرا أساسيا وفاعلا في حل الأزمة.

وأكد إبراهيم قالن أن تركيا ستواصل السير بذات النهج الذي تتبعه إزاء الأزمة في ليبيا، في إشارة إلى دعم الوفاق والتدخل العسكري في البلاد بموجب الاتفاقية المبرمة بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق.

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