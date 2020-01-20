ضبط تشكيل عصابي امتهن الخطف في طرابلس

ضبطت فرقة القبض والتحري المكلفة من مديرية أمن طرابلس تشكيلًا عصابيًّا تخصص في الخطف والابتزاز والسرقة بالإكراه.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الحي الصناعي بلاغًا يفيد بخطف شخص أجنبي الجنسية من مجهولين يستقلون سيارة دون لوحات معدنية، إذ تمكن المخطوف من الفرار، وتقدم ببلاغ يفيد خطف ابن أخته من مكان عمله من قبل نفس المجموعة، التي طلبت فدية لإطلاقه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأعد رجال فرقة التحري كمينًا للخاطفين في إحدى مناطق العاصمة، وتمكنوا من الإيقاع بهم وتحرير المخطوف، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم وقائع خطف وسرقة بالإكراه وسطو، واُتُّخذت بشأنهم الإجراءات القانونية، وأُحيلوا إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

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