«رويترز»: ارتفاع كبير لأسعار النفط بعد تعطل الإنتاج في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، نتيجة تعطل الإنتاج في عدد من حقول النفط في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.1% إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير الجاري.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت السبت حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأوضحت أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم».

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

ويرى ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط أنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا، فيما كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرةـ وفق «رويترز».

وقال رئيس جمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأميركي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط».

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