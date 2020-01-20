السراج يبحث مع مسؤولين صينيين نتائج مؤتمر برلين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين، عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي، رفقة نائب وزير الخارجية الصيني تشن جانج، والمدير العام لإدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية وانج دي وعدد آخر من مسؤولي الحكومة الصينية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنجاح مخرجات مؤتمر برلين الذي اختتم أمس، إضافة لملف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.