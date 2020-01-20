غوتيريش: “برلين” جنّبت العالم خطر تصعيد خطير بليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن القمة الدولية التي عُقِدت في برلين جنّبت العالم خطر تصعيد إقليمي حقيقي في ليبيا، كان من المحتمل أن يواجهه.

وأشار غوتيرش في تغريدة عبر حسابه الرسمي إلى أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين ملتزمة بالامتناع عن التدخل في ليبيا.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التزام الأطراف المشاركة بوقف التدخل، وكذلك الدعوة لوقف الحرب وإسكات البنادق.

وألقى غوتيريش، كلمة خلال المؤتمر أمس أكد خلالها أنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية شاملة في ليبيا، مضيفا أن البلاد جُرّت إلى نزاع أعمق وأكثر تدميراً مع تزايد عدد الفاعلين الخارجيين.

ودعا غوتيريش جميع المشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع لأن يبذلوا كل ما في وسعهم لدعم الوقف الفعلي للأعمال العدائية وإسكات صوت السلاح، مشيرا إلى أهمية وقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر التسليح الذي فرضه مجلس الأمن.

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