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هل ينزلق لبنان نحو مزيد من الفوضى؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في لبنان، أخذت الاحتجاجات منعطفا جديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والصحف تتخوف من انزلاق لبنان نحو مزيد من العنف. في الصحف كذلك تصعيد للاحتجاجات في العراق بعد انتهاء المهلة المعطاة للطبقة السياسية من أجل تقديم رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المحتجين. في الصحف كذلك: اختتام قمة برلين بتعهدات ملزمة للأطراف المتصارعة في ليبيا والدول المعنية بالأزمة الليبية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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