البحرين ترحب بالإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

رحبت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، بالإعلان الختامي برلين حول ليبيا، والذي عقد أمس الأحد في ألمانيا بمشاركة 11 دولة، إضافة إلى منظمات دولية عدة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، “ترحب مملكة البحرين بالإعلان الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن ليبيا، واتفاق المشاركين حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة وغيرها من النتائج والتعهدات الملزمة التي تمثل خطوة مهمة في اتجاه التوصل لتسوية سياسية شاملة”، وأضافت وزارة الخارجية البحرينية: “تشيد مملكة البحرين بدور جمهورية ألمانيا الاتحادية وحرص الدول المشاركة في المؤتمر على إعادة الأمن والاستقرار لدولة ليبيا”.