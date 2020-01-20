حركة التغيير السورية: تركيا تنقل المقاتلين الأجانب من الإيغور والتركمان والشيشان من سوريا إلى ليبيا

ليبيا – قال الناطق باسم هيئة التنسيق السورية بحركة التغيير الديمقراطية منذر خدام إنه بحسب مصادر الأمم المتحدة بلغ عدد الإرهابيين الذين نقلوا من سوريا إلى ليبيا أكثر من 2000 مقاتل.

منذر وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين أشار إلى أن أنقرة لن ترسل قوات تركية بأعداد كبيرة إلى ليبيا لذلك سوف تعمل على نقل المقاتلين الأجانب من الإيغور والتركمان والشيشان من سوريا، موضحاً أن مصادر سورية من جبهة إدلب تؤكد أيضاً نقل مقاتلين أجانب منها إلى ليبيا.

يشار إلى أن صحيفة الغارديان الانجليزية قد كشفت على أن المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا يتقاضون حوالي 2000 دولار ، بعد أن كانوا يتقاضون حوالي الـ 150 دولار فقط عندما كانوا يقاتلون مع القوات التركية شمال سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية