مايو: مستعدون لإستضافة أي اجتماعات عقب مؤتمر برلين حول ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا تأمل أنه من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ألا يكون هناك حاجة لمؤتمر برلين جديد لأن جميع الاجتماعات التي ستعقد بعد هذه القمة ستكون تكميليه،معربا عن استعداد روما لاستضافتها.

مايو وفي تصريحات صحفية أعقاب مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الألمانية قال: “سيكون هناك العديد من الاجتماعات التي يديرها مختلف وزراء الدول المعنية بالتناوب”،مشيراً إلى أن المهم هو تنفيذ ما يتعلق بـ 55 نقطة من الإعلان الختامي الذي تم اعتماده في مؤتمر برلين،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ورأى مايو أن النتيجة التي تحققت في الاجتماع مهمة لأن جميع من جلسوا حول الطاولة لهم تأثير كبير على الأطراف الليبية وإذا وافق الجميع على الأهداف التي تم تحقيقها فإن هذا الأمر يبشر بالخير بالنسبة للشعب الليبي وبالتالي من أجل البحر المتوسط كله.

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