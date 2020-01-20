طرفا النزاع في ليبيا يتبادلان التهم بخرق الهدنة في طرابلس بعد ساعات من اختتام مؤتمر برلين

بعد ساعات من اختتام مؤتمر برلين حول ليبيا، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو إن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر قد خرقت الهدنة وأطلقت قذائف بالمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في ليبيا. وأشار المراسل أن شهود عيان قالوا إنهم سمعوا أصوات صواريخ واشتباكات في محيط العاصمة طرابلس. ويتراشق طرفا النزاع التهم بخرق الهدنة فيما يعمل المجتمع الدولي على تعزيزها.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
مجلس الدولة ينتخب ممثل دائرة «طرابلس 11» في «حوار جنيف».. وتبقى مصراتة
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
ماس: تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بعد إقفال الموائي النفطية .. صوان: حفتر تحول إلى “جضران” ثان
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
“تدهور إنتاج ليبيا” يقفز بأسعار النفط عالمياً
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك