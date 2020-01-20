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طرفا النزاع في ليبيا يتبادلان التهم بخرق الهدنة في طرابلس بعد ساعات من اختتام مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

بعد ساعات من اختتام مؤتمر برلين حول ليبيا، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو إن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر قد خرقت الهدنة وأطلقت قذائف بالمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في ليبيا. وأشار المراسل أن شهود عيان قالوا إنهم سمعوا أصوات صواريخ واشتباكات في محيط العاصمة طرابلس. ويتراشق طرفا النزاع التهم بخرق الهدنة فيما يعمل المجتمع الدولي على تعزيزها.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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