“تدهور إنتاج ليبيا” يقفز بأسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع، عقب بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا هما الشرارة والفيل الأمر الذي يجعل تدفقات إنتاج ليبيا من الخام يتقلص حتى يصل إلى جزء بسيط من مستواه الطبيعي.

وصعد خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم 70 سنتا مسجلا 65.55 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا ليصل إلى 59.10 دولارا للبرميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، أمس، إنها قلصت الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل بعد أن تم إغلاق خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين عن طريق محتجين.

وقال متحدث باسم المؤسسة لوكالة “رويترز” إن إنتاج النفط سينخفض من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

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