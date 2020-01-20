ماكرون يطلع الرئيس التونسي على ما تم مناقشته والتوصل إليه في مؤتمر برلين

ليبيا – تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر أمس الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

الرئيس الفرنسي بلّغ وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية سعيد تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عقد أمس وأحاطه علماً بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر.

وتناولت المحادثة ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة كما ذكّر الرئيس التونسي بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل لحل ليبي ليبي.

وأشار إلى أن تونس هي أكثر الدول تضرراً من الوضع السائد في ليبيا فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى. وجدد الرئيس الفرنسي لسعيد دعوته لزيارة فرنسا كما تولى الرئيس قيس سعيد دعوة ماكرون لزيارة تونس.

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