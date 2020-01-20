شنيب: مجلس النواب سيناقش اليوم الاثنين نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب انتصار شنيب عن عزم المجلس عقد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة نتائج مؤتمر برلين الذي عقد أمس الأحد في ألمانيا بشان الأوضاع في ليبيا.

شنيب وفي تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية أشارت إلى أنه سيتم أيضا خلال جلسة البرلمان دراسة الوضع الدولي وموقفه مما يجري في ليبيا والتركيز بشكل خاص على الدول التي تتماس مع ليبيا بشكل مباشر سواء عبر الحدود.

وأكدت أن البرلمان سيبحث أيضا كيف يمكن أن نخرج إلى بر الأمان من الأزمة الحالية،مشددة على أنه يمكن أن تكون هناك إجابة واضحة اليوم الاثنين من قبل قاعة البرلمان على ما جرى في مؤتمر برلين.

عضو مجلس النواب أشادت بدور مصر التي أكدت أن الشعب الليبي يعول عليها بشكل كبير فالأمن القومي الليبي مرتبط بنظيره المصري بشكل وثيق،حسب وصفها.

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