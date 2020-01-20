تبون : تدفق السلاح إلى ليبيا وإشراك المقاتلين الأجانب زاد من حدة الأزمة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في ليبيا، ولم تدخر أي جهد في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في ليبيا.

تبون وفي كلمته أمس خلال مؤتمر برلين حول ليبيا قال إن ما يزيد الأوضاع تعقيدا في ليبيا هو التدخلات السلبية في شؤونها الداخلية إلى جانب تدفق السلاح إليها، مشيرا إلى أن إرسال المقاتلين الأجانب إلى ليبيا زاد من شدة العنف وحدته، فضلا عن أن جماعات إرهابية متطرفة قد زاد نشاطها مؤخرا مهددة السلم المحلي والإقليمي والدولي.

وقال تبون إن بلاده متمسكة بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية، والتأكيد على أن أمن ليبيا هو امتداد لأمن الجزائر، وأن أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع ليبيا ودول الجوار لمواجهة الإرهاب والتطرف.

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