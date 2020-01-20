مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية تستهجن تصرفات صنع الله ومنعه نقل غاز المنازل إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

استهجنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية تهديد مصطفى صنع الله للمواطنين الذين أغلقوا الحقول النفطية؛ وذلك لاستعمال عائداتها في استجلاب المرتزقة السوريين من قبل المجلس الرئاسي.

وقال البيان الصادر عن مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، إن “مصطفى صنع الله منتحل صفة رئيس مجلس الإدارة”.

واستهجن البيان تصريحات صنع الله وتهديده للمواطنين الذي وصل به إلى حد تهديدهم بالإعدام، كما استنكرت المؤسسة اتهام جهاز حرس المنشآت النفطية بالقصور في أداء مهامهم.

وأكد البيان على أن جهاز حرس المنشآت كان قد ساهم مع القوات المسلحة العربية الليبية في تحرير الموانئ النفطية الأمر الذي أدى إلى تعافي القطاع وزيادة معدلات الإنتاج بصورة كبيرة.

وأضاف البيان “إن إشارة صنع الله إلى الاستعانة بالحماية الدولية للحقول والموانئ النفطية في أسلوب لا يبتعد عن أسلوب العميل السراج باستدعائه للأتراك في فصل آخر من فصول العمالة تضاف إلى سجله الحافل بمثل هذه التصرفات، وصفقات غلينكور ماراثون وكذلك منع وقود الطيران عن المنطقة الشرقية، وأخيرا منع الناقلة تازربو من نقل غاز المنازل من ميناء الزويتينة إلى ميناء بنغازي”.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة عبر بيانه بأنه يرضخ لإرادة الشعب الليبي ويحترم سيادته.