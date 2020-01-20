بعد إجتماع برلين.. المجلس الاستشاري يطالب بتوضيح المسار العسكري قبل المضي بالمجال السياسي

ليبيا – عقد مجلس الدولة الإستشاري أمس جلسته العادية الـ(49) بالعاصمة طرابلس برئاسة القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري.

أعضاء المجلس ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي التابع له خلال الجلسة جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب المزمع عقده في مدينة جينيف السويسرية نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس خالد المشري في كلمته خلال افتتاح الجلسة على ضرورة التزام اجتماع جينيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عنه أجسام مشوهة.

كما تطرق المشري إلى اجتماع برلين حيث أوضح أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية