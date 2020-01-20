ما مدى مساهمة مؤتمر برلين في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع في ليبيا؟

قال موفد فرانس24 إلى برلين إنه، وفي ظل الخلافات والفجوات العميقة بين الأطراف التي اجتمعت في برلين من أجل ليبيا الأحد، من الضروري التوصل إلى آليات صلبة لوقف إطلاق النار في طرابلس، لاسيما وأنه تم خرق الهدنة القائمة بعد ساعات فقط من انتهاء الاجتماع.

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