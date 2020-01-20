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مسؤول إيطالي سابق: مؤتمر برلين خطوة إيجابية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعتبر وزير خارجية إيطالي سابق، مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس، بأنه “خطوة إيجابية”، موصيا بأن “تبقى إيطاليا على الساحة”.

وقال وزير الخارجية الأسبق، جوليو تيرسي على منصة (تويتر)، عن المؤتمر بأنه “استجابة أوروبا الأولى لخطر التجرد الكامل من الموارد الليبية ومنطقة شرق المتوسط من جانب روسيا وتركيا”.

وحث تيرسي بلاده على “البقاء في الملعب” الليبي، لأن “هناك الكثير من العمل المطلوب القيام به لتعزيز ما تم تحقيقه”، مشدداً على الحاجة إلى “اتفاق قوي” بشأن ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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