بدء أشغال القمة الإفريقية البريطانية في لندن

افتتحت صباح اليوم بالعاصمة البريطانية لندن أعمال قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بمشاركة 16 رئيسا إفريقيا، من ضمنهم الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال افتتاحه أعمال القمة تحدث عن الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للقارة الإفريقية و أهميتها الإستراتيجية والتنموية ومستقبلها الواعد وأهمية تقوية الشراكة معها.

واستعرض جونسون أمام المشاركين في القمة نجاعة المشاريع البريطانية في بعض بلدان القارة الإفريقية ومردوديتها المباشرة على اقتصاديات وشعوب الدول الحاضنة.

الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي أوضح في كلمته أن الفرص الواعدة للقارة الإفريقية تجعلها مركز استقطاب لهيئات الاستثمار الدولية واقتصادات العالم الكبرى، مطالبا بإعطاء الأولوية للخطط الاقتصادية والتنموية التي رسمها الأفارقة لأنفسهم كالبنى التحتية وإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتركيز على الشباب والنساء وتوفير فرص العمل والتكوين الملائم في هذا المجال للخبرات الإفريقية.