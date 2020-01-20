الاتحاد الأوروبي يجتمع لدراسة الخطوات المقبلة في ليبيا

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية السلام في ليبيا.

وسيناقش التكتل كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر. حسبما قال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد

أما إذا ما كان الاتحاد قد يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل أن وقف إطلاق النار يحتاج لمن يراقبه.. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره”.

