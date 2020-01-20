وزير الخارجية يبحث ملف الآثار الليبية

اجتمع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج في مدينة بنغازي أمس مع كل من رئيس مصلحة الآثار أحمد حسين، ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مرعي الطيار، ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فوزي ونيس.

ووفق الوزارة فإن الاجتماع تناول ملف الآثار الليبية والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة الخطر، وذلك من أجل العمل على رفع هذه المواقع من قائمة الخطر وإعادة إدراجها على لائحة التراث العالمي، كما تم التطرق إلى القطع الأثرية المسروقة التي تعود ملكيتها للدولة الليبية، والتي نهبت خلال فترة الفوضى التي مرت بها البلاد.

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