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أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا بل أرسلنا مدربين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسبما نقلت وكالة “رويترز”، أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

من جانبها، نقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله إنه “في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي”، مؤكدا مواصلة “دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات”.

وانتقد أردوغان قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، قائلا إن “عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة له معان”، مؤكدا أنه “في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي”.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها بلاده بشأن ليبيا “حققت توازنا في المسار السياسي وسيواصل دعم هذا المسار في الميدان وعبر المباحثات”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • معتوه يتنفس الكذب فارسال مليشيات ارهابية مرتزقة اسوأ من ارسال جنود نظاميين كما انه يكذب لان من يشغل مضادات الدفاع الجوى اتراك وكذلك المدفعية ومع ذلك لا يوجد اى توازن مع الجيش الوطن وداعميه العرب لا عسكريا ولا سياسيا فانت عسكريا تهرب المقاتلين فى طائرات مدنية ولو كانت طائرات عسكرية لا سقطت ولن تغنى وسائل الدفاع الجوى عن مليشياتك شيئا فطائرات التحالف تطير على ارتفاع عالى وتقصف الهدف بدقة كما انها فى مرمى النيران الارضية وحتى الطائرات العادية تناور وتفلت من اى صواريخ معادية وكل مليشياتك مزنوقة فى مساحة صغيرة ومع وقف تصدير النفط لن تجد من يمولها وتهرب الى اوربا فى مراكب الهجرة الغير شرعية او يتم تاجيرها لتقتل مليشيات مصراطة فهى مع من يدفع لها اكثر وبلا ضمير مثلك

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