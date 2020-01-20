“جنود الهلال الأحمر” ينتشلون 6 جثث من السدرة

أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس انتشال 6 جثث من منطقة السدرة بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة لطرفي القتال، والتي ساعدت على فتح الطريق لفرق الإنقاذ.

وتوجه أفراد من فريق انتشال الجثث وآخرون من فريق البحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابعون لجمعية الهلال الأحمر إلى موقع الجثث، بعد تلقي العديد من البلاغات، ليتم انتشالها والتوجه بها لدار الرحمة.

وكان لفرق الهلال الأحمر في طرابلس دور كبير في إنقاذ أرواح عشرات المدنيين أثناء الاشتباكات وإيصال مواد الإغاثة للعائلات العالقة بمناطق الخطر.

كما نظم الهلال الأحمر فرع طرابلس حملات متتالية للتبرع بالدم في وقت تشهد فيه المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في جميع فصائل الدم بسبب ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاشتباكات.

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