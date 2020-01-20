8 آلاف أسرة نازحة في بلدية أبوسليم

بلغ عدد الأسر النازحة في بلدية أبوسليم نحو ثمانية آلاف أسرة بإجمالي 40 ألف نسمة تقريبا، حسب عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي.

وأوضح الحامدي في اتصال هاتفي لـ«بوابة الوسط» أن هذا الرقم يعكس حجم النزوح والأعباء الملقاة على البلدية والأحياء السكنية ومنها «محال مشروع الهضبة الزراعي ومحال طريق المطار».

ومع ذلك، أكد الحامدي سعي البلدية إلى توفير احتياجات تلك الأسر النازحة من مواد غذائية ودفايات وأغطية وغيرها، إذ يجري توزيعها على مدى يومين في الأسبوع.

وتقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد النازحين الليبيين في مختلف ربوع ليبيا بأكثر من 268 ألف نازح، ولفتت إلى أن عدد النازحين الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ بداية حرب طرابلس في أبريل 2019 حتى أغسطس الماضي من نفس العام بلغ 9817 شخصا.

وفي أواخر أغسطس الماضي زارت نائبة مفوضية اللاجئين، كيلي كلمينتس، مواقع للنازحين داخل ليبيا، وأكدت مواصلة المفوضية دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.

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