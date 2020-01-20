اخبار ليبيا الان

فرنسا تدعو للتعجيل بتطبيق “مخرجات برلين”

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الخارجية الفرنسية تدعو إلى التنفيذ السريع لمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وما هى مخرجات مهرجان برلين الدولى غير جعجعة فارغة اذا كان قرار حظر الاسلحة من مجلس الامن يتم مخالفته علنا من السلطان المعتوه علنا وارسال ارهابيين لقتل الشعب الليبى بامواله وعندما اوقف الشعب النفط راينا امين عام الامم المتحدة قلقان ياحلاوة على القلق ولا يعنيه خرق قرار مجلس الامن فى ليبيا واليمن

    رد