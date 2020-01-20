فرنسا تدعو للتعجيل بتطبيق “مخرجات برلين”

الخارجية الفرنسية تدعو إلى التنفيذ السريع لمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الخارجية الفرنسية تدعو إلى التنفيذ السريع لمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وما هى مخرجات مهرجان برلين الدولى غير جعجعة فارغة اذا كان قرار حظر الاسلحة من مجلس الامن يتم مخالفته علنا من السلطان المعتوه علنا وارسال ارهابيين لقتل الشعب الليبى بامواله وعندما اوقف الشعب النفط راينا امين عام الامم المتحدة قلقان ياحلاوة على القلق ولا يعنيه خرق قرار مجلس الامن فى ليبيا واليمن
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