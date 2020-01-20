السفير الأمريكي يلتقي السراج وحفتر

أعلنت الولايات المتحدة أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاندمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه بعدقمة برلين، التقى السفير الأمريكي كلا من السراج وحفتر في “اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم للحصول على انطباعاتهم عن نتائج المؤتمر” مضيفة “ستظل الولايات المتحدة منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذنتائج مؤتمر برلين”.