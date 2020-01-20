اخبار ليبيا الان

السراج: لن أجلس مرة أخرى مع حفتر

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين، إنه سيحترم دعوة قمة برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.

وأكد السراج، في حوار له مع وكالة “رويترز”، إنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر.

وذكر السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأضاف السراج أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت ستجلس على خازوق يامجرم اما المشير فهو سيجلس على كرسى الرئاسة بارادة شعبية كما حدث مع السيسى فى مصر فانت مصيرك مثل مرسى السجن ثم القبر رغم انه كان منتخب بالتزوير اما انت فلم ينتخبك احد وهناك توافق شعبى على انك مجرم وضيع وامعة

    رد