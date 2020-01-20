سالفيني يُحذّر من نتائج غياب إيطاليا عن المشهد الليبي

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني إن حكومة بلاده لم تتحرك في ليبيا بالرغم من وجود جميع الدول فيه، ما يُمثل مشكلة بالنسبة للشركات ولواردات الغاز وأمن الإيطاليين.

وأضاف سالفيني خلال لقاء تلفزيوني أن المتحدث باسم الجيش الوطني أطلق إنذارًا بشأن 41 إرهابيًا غادروا ليبيا ووصلوا إلى إيطاليا.

وتابع قائلاً: “لا أود أن يأتي المجرمون والإرهابيون بين النساء والأطفال الذين يواصلون الهبوط على السواحل الإيطالية”.

وأعلن سالفيني موافقته على إرسال كتيبة إيطالية إلى ليبيا إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أن هذا ما يفعله الآخرون لمحاربة الإرهاب.

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