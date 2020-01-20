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الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان الحوار بين طرفي النزاع في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال قمة برلين أن بلاده مستعدة لاحتضان “حوار” بين أطراف الأزمة الليبية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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