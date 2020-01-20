الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان الحوار بين طرفي النزاع في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال قمة برلين أن بلاده مستعدة لاحتضان “حوار” بين أطراف الأزمة الليبية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

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