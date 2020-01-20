في تدوينة غاضبة..السويحلي يتوعد المشري

قال عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة إنه يُمثل آلاف الليبيين الذين انتخبوه في 2012 و 2014 .

وأضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أن ارادة شعبيته أكبر من أنْ يصادرها خالد المشري وحزبه الذي فر خارج البلاد في اليوم الأول للعدوان على طرابلس ثم عاد ليركب الموجة، على حد تعبير السويحلي.

وختم السويحلي تدوينته الغاضبة بالقول:‏ “هذا الحزب بغى واستفحل شره وتغلغل في مفاصل الدولة، وبعزيمة الليبيين سنعيده إلى حجمه الحقيقي.وعلى الباغى تدور الدوائر”