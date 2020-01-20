فرار 7 آلاف شخص من مدينة غربي النيجر خوفا من هجمات

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “نحو 7 آلاف شخص فروا من منطقة شينيغودار” غربي النيجر، بعد الهجوم الذي وقع في 9 يناير الجاري، وخلف مقتل 89 جنديا.

وأضافت المفوضية الأممية في بيان لها، أن من بين هؤلاء “1000 لاجئ، فروا من غياب الأمن، ومن العنف” بعد الهجوم الذي شهدته المنطقة الواقعة على بعد 20 كلم من الحدود مع مالي.

وتحدث المفوضية عن أنها أحصت خلال العام 2019 حوالي “56815 لاجئا ماليا، و2190 بوركينيا، و78044 نازحا داخليا في ولايات تيلابيري، وتاهوا”، مضيفة أنهم “ضحايا” لهجمات الجماعات المسلحة.