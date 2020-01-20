لرد قوات الجيش عن طرابلس .. إفتاء الغرياني تطالب المواطنين بدفع جزء من أموالهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دأب مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا صادق الغرياني، على إصدار فتاوى مضللة لدعم الجماعات والميليشيات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، إذ أن فتواه تدعو إلى حمل السلاح وسفك الدماء .

فقد طالب مدير الهيئة العامة للأوقاف بمصراتة محمد ساسي الخطباء والوعاظ بمساجد المدينة بشأن تنبيه المواطنين بدفع جزء من أموالهم لصالح ما اسماه رد العدوان على المدينة .

وجاء في الرسالة – التي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليها – وجهها لهم أن ذلك بناء على الفتوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء التي يرأسها المفتي الصادق الغرياني .

ولعب الغريانى الذي يلقب في ليبيا بـ”مفتي الفتنة”، منذ 2012، دور الذراع الفقهية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها، فارتكبت عدّة جرائم عنف استنادا إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.

ومن أغرب الفتاوى التي خلفت جدلاً واسعاً، تلك التي استهدف فيها قوات الجيش الليبي في حربها لتحرير البلاد من التنظيمات الإرهابية، حيث أفتى بهدر دم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وجنوده، ودعا إلى الخروج للقتال ضدهم بدعوى “الجهاد”.

كما أفتى الغرياني بعدم جواز الصلاة خلف من يدعو لنصرة حفتر، قائلاً “لا تجوز الصلاة خلفهم ولا سماع كلامهم، لأنّ الحرام لا يجوز سماعه ولا تجوز رؤيته، وهكذا العلماء يقولون الحرام إذا كان شيء حرام لا يجوز لك أن تسمعه، ولا يجوز لك أن تراه، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفهم أو يجلس عندهم أو يستمع لهم أو ينظر إليهم”.

إلى ذلك، أصدر فتوى تقول “إن من ينضم إلى حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة جاهلية، في حين كل من يقاتله ويموت فهو شهيد وفي سبيل الله”.

في المقابل، دافع الغرياني الذي يقيم في تركيا، بشدة عن الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلّحة في فتاواه، حيث سعى في كل مرّة إلى الدفاع عنها وتبرئتها من كل الأعمال الجرمية، حتى إنه أجاز دفع أموال الزكاة للجماعات المسلحة لشراء المقاتلين والسلاح.

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