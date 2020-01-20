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لرد قوات الجيش عن طرابلس .. إفتاء الغرياني تطالب المواطنين بدفع جزء من أموالهم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

دأب مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا صادق الغرياني، على إصدار فتاوى مضللة لدعم الجماعات والميليشيات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، إذ أن فتواه تدعو إلى حمل السلاح وسفك الدماء .

فقد طالب مدير الهيئة العامة للأوقاف بمصراتة محمد ساسي الخطباء والوعاظ بمساجد المدينة بشأن تنبيه المواطنين بدفع جزء من أموالهم لصالح ما اسماه رد العدوان على المدينة .

وجاء في الرسالة – التي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليها – وجهها لهم أن ذلك بناء على الفتوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء التي يرأسها المفتي الصادق الغرياني .

ولعب الغريانى الذي يلقب في ليبيا بـ”مفتي الفتنة”، منذ 2012، دور الذراع الفقهية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها، فارتكبت عدّة جرائم عنف استنادا إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.

ومن أغرب الفتاوى التي خلفت جدلاً واسعاً، تلك التي استهدف فيها قوات الجيش الليبي في حربها لتحرير البلاد من التنظيمات الإرهابية، حيث أفتى بهدر دم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وجنوده، ودعا إلى الخروج للقتال ضدهم بدعوى “الجهاد”.

كما أفتى الغرياني بعدم جواز الصلاة خلف من يدعو لنصرة حفتر، قائلاً “لا تجوز الصلاة خلفهم ولا سماع كلامهم، لأنّ الحرام لا يجوز سماعه ولا تجوز رؤيته، وهكذا العلماء يقولون الحرام إذا كان شيء حرام لا يجوز لك أن تسمعه، ولا يجوز لك أن تراه، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفهم أو يجلس عندهم أو يستمع لهم أو ينظر إليهم”.

إلى ذلك، أصدر فتوى تقول “إن من ينضم إلى حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة جاهلية، في حين كل من يقاتله ويموت فهو شهيد وفي سبيل الله”.

في المقابل، دافع الغرياني الذي يقيم في تركيا، بشدة عن الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلّحة في فتاواه، حيث سعى في كل مرّة إلى الدفاع عنها وتبرئتها من كل الأعمال الجرمية، حتى إنه أجاز دفع أموال الزكاة للجماعات المسلحة لشراء المقاتلين والسلاح.

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  • الساقط الغرياني المفتي المعزوق في زبالة التاريخي دائما فتواه يؤجج في الصراع في ليبيا ولكن من شابه جده فما ظلم فالعرق دساس والجين الوراثي فاعل فجد هذا المعتوه أفتي بعد أحتلال طرابلس من قبل ايطاليا أصدر فتوي تجيز للشباب من الغرب الليبي الخدمه العسكريه تحت علم ايطاليا لمحاربة المجاهدين الليبيين في شرق حيث قال جد هذا المعنوه ان الانضمام الي العمل في الجيش الايطالي ضمن غزوه لبرقه لا شئ عليه وهو يعتبر جائز شرعا ويندرج تحت إطاعة ولي الامر فولي أمر علي الغرياني هي ايطاليا في ذاك الوقت وهو من أوائل من تحصلوا علي الجنسيه الايطاليه نظير فتواه وولي أمر الساقط الغرياني حاليا هي تركيا وسينال الجنسيه التركيه اذا لم ينالها بعد لانه مؤهلاته ككلب ينبح لصالح تركيا تتيح له التمتع بالجنسيه

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  • إن الله جل فى عليائه لم ينفي صفة الايمان عن طائفتين من المؤمنين إقتتلو. ولا شك أن إحدي هاتين الطائفتين علي صواب والاخري علي غيره. ورغم ذلك فإن الله جل جلاله لم ينفي صفة الايمان عن كلاهما .بل إنه ختم فى نهاية الاية بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم… الاية. فهل المؤمن لاتجوز الصلاة خلفه ؟ أم هل زاغت عنكم بصائركم لمحادة الله فى آياته؟
    فكيف بنا نري اليوم من يدعي ان تلك الطائفة لاتجوز الصلاة خلفها لالشيئ إلا إتباعا لهواه وزيغا عن الحقيقة . فننصح من يفتي بهذه الفتوي مطالعة كتاب “إعلام الموقعين عن رب العالمين” ثم قراءة قوله تعالي “ولاتقولو لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب” . ونسأل الله أن يهدينا لما أختلف فيه من الحق بإذنه إنه علي كل شئ قدير.

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