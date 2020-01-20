أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا، بالإضافة إلى الخطة التشغيلية لمهمة الأمم المتحدة تشير إلى “خارطة طريق معقدة”، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات لمراقبة الهدنة في ليبيا.

وقالت سيريني: “كان المؤتمر بلا شك خطوة إيجابية: ومع ذلك، من الضروري الآن تعزيز وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة مستقرة ودائمة وفرض حظر الأسلحة وبدء الحوار بين الأطراف الليبية”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضافت سيريني: “أمام هذا السيناريو، يمكن للاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالفعل اجتماع وزراء الخارجية اليوم، مراقبة وقف إطلاق النار واحترام الحظر”