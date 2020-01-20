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“داخلية الوفاق” تبحث نقل تبعية الشرطة الزراعية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اجتماعا ضم عدداً من المعنيين بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تشكيل لجنة لنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إدارياً ومالياً إلى وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن التجهيز على ما تم الاتفاق عليه واستعراضها بناء على الاجتماع السابق.

واستعرض رئيس جهاز الشرطة الزراعية تقريراً تضمن بياناً بأملاك الجهاز، والقوة العمومية والأصول الثابتة والمشاريع المتعاقد عليها، وكذلك الآليات وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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