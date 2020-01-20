“داخلية الوفاق” تبحث نقل تبعية الشرطة الزراعية

عقد وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اجتماعا ضم عدداً من المعنيين بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تشكيل لجنة لنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إدارياً ومالياً إلى وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن التجهيز على ما تم الاتفاق عليه واستعراضها بناء على الاجتماع السابق.

واستعرض رئيس جهاز الشرطة الزراعية تقريراً تضمن بياناً بأملاك الجهاز، والقوة العمومية والأصول الثابتة والمشاريع المتعاقد عليها، وكذلك الآليات وغيرها.

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