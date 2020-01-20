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افتتاح مكتب للرقابة على الأغذية بالواحات ومقره بجالو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

احتفل صباح اليوم الأثنين مركز الرقابة على الأغذية مكتب الواحات ومقرة بمدينة جالو .

وحضر حفل الافتتاح المجلس التسييري لبلدية جالو وبلديات كلا من جالو واوجلة واجخره ومدير الخدمات الصحية وجهاز الحرس البلدي ومكتب الإقتصاد ومدير مدرية أمن جالو الواحات ومدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة.

واكد مدير مكتب الرقابة على الأغذية والادوية الواحات  ” مهيدي مسعد الصادق” ان المكتب سيقوم بمزاولة نشاطة خلال الأيام القادمة الذي من شأنه سيتم التفتيش علي المطاعم والصيدليات وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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