قيس سعيّد: تونس الأكثر تضررا من الوضع الليبي

تناقش الرئيسان الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والتونسي “قيس سعيّد” حول أهمية مشاركة تونس في أي مبادرة مقبلة حول الأزمة الليبية، وذلك على خلفية اعتذار تونس عن المشاركة في مؤتمر برلين لتأخر تسليم الدعوة لها.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن رئيس الجمهورية قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي وتحدثا فيه عن مخرجات مؤتمر برلين والتوصيات التي تم الاتفاق عليها.

ووفقا للبيان فقد أكد قيس سعيد أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا ويجب إشراكها في أي مبادرة مقبلة.

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