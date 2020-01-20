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حملة لإنقاذ بلدية درج من خطر المكبات العشوائية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حفاظا على البيئة من التلوث وسلامة صحة المواطن من الأمراض والآفات وانتشار الأوبئة؛ شرع جهاز الحرس البلدي درج بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة في البلدية بإطلاق حملة تستهدف حصر المكبات العشوائية بكامل نطاق البلدية.

وتم خلال الحملة حصر قرابة 12 مكبا عشوائيا منتشرة بالقرب من الوحدات السكنية والطرق الرئيسة والمعالم الأثرية، حيث يرجع السبب في انتشارها لقلة إمكانات مكتب الأشغال العامة، الذي يملك سيارة واحدة فقط لنقل القمامة.

ومن المنتظر أن يتم وضع خطة عمل محددة لإزالة جميع المكبات العشوائية واختزالها في المكب الرئيسي بالمنطقة.

وتأتي هذه الحملة ضمن متطلبات مكتب الإصحاح البيئي من أجل خلق بيئة سليمة خالية من التلوث والأوبئة والأمراض المعدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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