حملة لإنقاذ بلدية درج من خطر المكبات العشوائية

حفاظا على البيئة من التلوث وسلامة صحة المواطن من الأمراض والآفات وانتشار الأوبئة؛ شرع جهاز الحرس البلدي درج بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة في البلدية بإطلاق حملة تستهدف حصر المكبات العشوائية بكامل نطاق البلدية.

وتم خلال الحملة حصر قرابة 12 مكبا عشوائيا منتشرة بالقرب من الوحدات السكنية والطرق الرئيسة والمعالم الأثرية، حيث يرجع السبب في انتشارها لقلة إمكانات مكتب الأشغال العامة، الذي يملك سيارة واحدة فقط لنقل القمامة.

ومن المنتظر أن يتم وضع خطة عمل محددة لإزالة جميع المكبات العشوائية واختزالها في المكب الرئيسي بالمنطقة.

وتأتي هذه الحملة ضمن متطلبات مكتب الإصحاح البيئي من أجل خلق بيئة سليمة خالية من التلوث والأوبئة والأمراض المعدية.

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