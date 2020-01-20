مركزا مكافحة الأمراض والصحة الحيوانية يوقعان اتفاقًـا تعاونيًا حول الإعلام الصحي‎

وقع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “بدر الدين النجار” ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور ” زكريا الختال” اتفاقا حول الإعلام الصحي.

وبين المكتب الاعلامي بالمركز أن هذا الاتفاق جاء خلال لقاء عقد اليوم الاثنين بمقر المركز بالعاصمة طرابلس حضره مدير الإعلام بالمركز الوطني ” محمد الجازوي” ومسئول الأعلام بالمركز الوطني للصحة الحيوانية “عبدالسلام الهواري”.

ويتضمن الاتفاق على تنفيذ برامج تثقيفية مشتركة للرفع من مستوى الوعي والمعرفة لدى الكوادر الطبية والطبية المساعدة ولدى المواطن, وذلك عن طريق إنتاج برامج إعلامية تثقيفية في مجال مكافحة الأمراض المشتركة .

كما يشمل هذا الاتفاق بالعمل المشترك على وضع خطة توعوية لمكافحة الأمراض المشتركة والسيطرة عليها.