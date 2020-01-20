السفير الأمريكي يجري لقاءين منفصلين مع حفتر والسراج

أخبار ليبيا24

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين انها ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عقد يوم الأحد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، “ستظل الولايات المتحدة منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين”.

وكشفت السفارة، أن السفير ريتشارد نورلاند التقى في اجتماعين منفصلين مع كل من القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بعد قمة برلين الليلة الماضية واليوم للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر.

وتعهد قادة الدول المشاركة في المؤتمر بعدم التدخل في القتال الدائر في ليبيا، وكذلك دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن القوى الكبرى “ملتزمة تماما” بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، وذلك عقب مؤتمر قمة دولي في العاصمة الألمانية برلين.

وشدد على أن جميع القوى الكبرى الحاضرة بالمؤتمر تتشارك “التزاما قويا بوقف” أي تصعيد إضافي في المنطقة.

وعقب المؤتمر، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أنه لا يوجد وسيلة عسكرية لإنهاء النزاع، “وإنما فقط حل سياسي”.

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