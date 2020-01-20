أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق الوطني، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة برلين بشأن ليبيا، إن جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف رئيس تركيا، أن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن تلفزيون (إن.تي.في) اليوم الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق، وفق ما نشرت رويترز.

وكان البرلمان التركي، قد وافق خلال جلسته في الثاني من يناير الجاري، على مذكرة تقدم بها إردوغان تسمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي في المعارك الدائرة بضواحي طرابلس.

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