مسؤولون أوروبيون: من الضروري إحياء عملية صوفيا الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا

ليبيا – أكد مسؤولون أوروبيون على ضرورة احياء عملية صوفيا الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصفوا في تصريحات متطابقة لهم لدى وصولهم إلى مقر انعقاد اجتماعهم الدوري في بروكسل اليوم بـ”الجيدة” نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا أمس الأحد، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

ومن جانبه، شدد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن على ضرورة احياء عملية صوفيا المكلفة من بين مهام أخرى مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا،مؤكداً ضرورة احياءها.

كما حمّل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مسؤولية نسف صوفيا،مشيراً إلى ضرورة إعادة القوارب الخاصة بها للعمل.

كما شدد الوزراء على ضرورة أن تحترم كل الدول قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح لليبيا، معتبرين أن القرار اختُرق من قبل أطراف كثيرة وليس تركيا وحدها.

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