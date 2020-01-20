إعلان “القوة القاهرة” في حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل، وفق وثيقة اطلعت عليها “رويترز”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تحت إشراف حرس المنشآت النفطية تم إغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة.

وأفاد مصدر من حقل الشرارة لـ218، الأحد، بأن إنتاج الحقل توقف تدريجياً بعد إغلاق صمامات الرياينة بالمنطقة الغربية، في إطار الاحتجاجات على التدخل التركي.

وكان رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية الشيخ السنوسي الحليق قد صرح لـ218 بأن إغلاق الحقول النفطية وإيقاف ضخ النفط مطلب شعبي ولا علاقة له بأي جهة أخرى.

وطالب رئيس “الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتدخل لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات خدمة للمصلحة العامة.

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