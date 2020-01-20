السعيدي: على المجتمع الدولي مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا عبر تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن إقصاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد في ليبيا كان أبرز نتيجة بعد مؤتمر برلين ما سيعود بالنفع على الشعب الليبي بعد إيقاف الممارسات التركية السلبية.

السعيدي وفي تصريح لموقع “ميديا 24 ” اليوم الاثنين أوضح أن مؤتمر برلين لم يأت بجدوى كبيرة لصالح ليبيا وأن المجتمع الدولي لا يزال يبحث عن إطالة الأزمة ولكن إقصاء أردوغان من المشهد أبرز نتيجة.

وتوقع إصرار أردوغان على دعم حكومة فائز السراج، مشيرا إلى أنه يعتقد أن السلام في ليبيا لن يكون إلا من بوابة أنقرة وعليه أن يستمر في ذلك.

السعيدي دعا المجتمع الدولي إلى مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا عبر تركيا والالتزام فعلياً بما جاء في نتائج مؤتمر برلين،معرباً عن شكره لمصر والإمارات والسعودية،وروسيا لبلاده في مواجهة الإرهابيين والمرتزقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية