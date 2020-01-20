حكومة الوفاق تبحث أسباب انقطاع الكهرباء

اجتمعت اليوم الاثنين اللجنة المكلفة من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، مع المختصين من الشركة العامة للكهرباء ولجنة ترشيد الطاقة بوزارة التخطيط لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء التركيز على أولويات المحافظة على الطاقة الكهربائية المنتجة والترشيد بدل التوجه إلى مضاعفة الإنتاج .

وأكد الحضور على دور المؤسسات التعليمة لتنفيذ حملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واتفقوا على تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات ذات العلاقة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة .