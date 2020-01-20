سلامة يوضح مهمة المسار السياسي للحوار الليبي

أوضح مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة المهمة المسندة للمسار السياسي لعملية الحوار اللييبي والذي من المقرر أن ينطلق يوم 27 يناير الجاري بقصر الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أن هذا المسار سيبحث «في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات».

وقال سلامة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الإثنين، إن «المسار السياسي سيبدأ إن شاء الله في نهاية الشهر».

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، خلال أيام للاجتماع بعد تسلمه أسماء أعضائها من كلا الطرفين الليبيين، مشيرا إلى أن المسار السياسي سينطلق نهاية هذا الشهر الجاري.

وأضاف أن «المسار السياسي يقوم على اختيار 13 مندوبا من مجلس النواب، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات وما شابه وتختارهم البعثة ويجتمعون مع المندوبين القادمين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة».

وبيّن سلامة أن هذا المسار «يشمل البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية ومصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات».

وبدأت بعثة الأمم المتحدة منذ أواخر العام 2019 في العمل على مساري الحوار الليبي الاقتصادي والأمني والتي شهدت دعما من قبل الولايات المتحدة، حيث عقد عددت من الجولات ضمن هذين المسارين بحضور خبراء ومسؤولين أميركيين ودوليين.

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وقبل أسبوعين كشف عضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تخطط لمشاركة نحو 40 شخصية ليبية في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي الذي ينتظر دعما دوليا من «قمة برلين» التي عقدت أمس الأحد في العاصمة الألمانية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال قزيط خلال مشاركته في برنامج «عكس التيار» على تلفزيون الوسط (WTV) إن البعثة الأممية تتحدث عن مشاركة 40 شخصية ليبية في المسار السياسي من بينها 13 شخصية يرشحها مجلس النواب و13 شخصية يرشحها المجلس الأعلى للدولة، وكلا المجلسين سيرشح ممثليه وفق تمثيل الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن البعثة سترشح من جانبها 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

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