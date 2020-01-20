امغيب: سلامة يرغب في خلق جسم تشريعي بديل عن البرلمان

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يرغب في خلق جسم تشريعي بديل عن مجلس النواب.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة تواصلت مع أعضاء من مجلس النواب كلاً على حده من أجل اختيارهم ممثلين عن مجلس النواب للحضور في جنيف نهاية الشهر الجاري وعددهم ثلاثة عشرة نائب ومثلهم من ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة وأربعة عشرة من النخب الليبية كما يسميهم سلامة، وهذا الأمر محل خلاف في مجلس النواب من حيث المشاركة من عدمها”.

وأضاف امغيب “على كل حال أعتقد أن غسان سلامة يريد من خلال اجتماع جنيف وبوجود هؤلاء الحضور خلق جسم تشريعي بديل عن مجلس النواب وقد يكون بوجود مجلس النواب ولكن كجسم ميت”.