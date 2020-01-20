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مرصد الفتاوى المصري: تركيا تستخدم الوفاق لتحقيق أهدافها

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بنتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأوضح مرصد الإفتاء أن مؤتمر برلين يقضي على الأطماع التركية في ليبيا والمنطقة، ويرفض أية تدخلات أو حلول عسكرية للأزمة الليبية بما يحقق مصالح الشعب الليبي ووحدة واستقرار الأراضي الليبية.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن تركيا ما زالت تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة في “جماعة الوفاق الليبية المنحلة، التي هي مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية”.

 وأوضح المرصد أن أهداف تركيا من وراء إشعال الأزمة في ليبيا، وإعادة تنظيم داعش هناك تتلخص في ثلاثة أهداف: إحياء الإمبراطورية العثمانية التي تسيطر على الشرق الأوسط، وأن يتوَّج أردوغان سلطانًا عليها، والانتقام من مصر وجيشها الذي وقف بالمرصاد للمخططات الخبيثة التي تهدف إلى السيطرة على البلاد من خلال أذرعها الأخطبوطية المتمثلة في جماعة الإخوان.

 وأوضح المرصد أن تركيا تهدف أيضا إلى تهديد دول أوروبا بإرسال المزيد من الإرهابيين، من خلال تأصيل وجود تنظيم داعش على البحر المتوسط حيث يسعى لاستخدام التنظيم كأحد أدواته ضد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، وقبلها اليونان وقبرص، وهو أمر ليس بالجديد على القيادة التركية، فقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل بأنه قادر على فتح بوابات الوصول إلى أوروبا أمام اللاجئين والإرهابيين لإغراق أوروبا، وربما إحراقها بنيران الإرهاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وترامب وبوتن يستخدمان السلطان المعتوه ككلب صيد لحسابهم يوجهوه حسب الطلب وترامب وجهه نحو اوربا ليضغط عليها لتستنجد به وتوقع على اتفاقية تجارة وبعدها يغرد او يزيط فيجعل اردوغان يعملها على نفسه كما حدث فى شمال سوريا حيث سيطر الامريكان على نفك سوريا ومن قبلها خاششقى وحصل ترامب على صفقة القرن من السعودية وخسر اردوغان السعودية واليوم فى ليبيا سيخسر ليبيا ويستفيد الامريكان فدخلوا فى منظمة غاز شرق البحر المتوسطﻻ

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