هانيبال القذافي يعلق على مؤتمر برلين

انتقد هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي موقف المجتمع الدولي من ليبيا مؤكدا أنه دمر البلاد.

وقال هانيبال في تغريدة له بموقع “تويتر” “يمكننا ببساطة أن نقول إن العديد من الدول التي تصنف نفسها أخلاقية، ولا سيما ألمانيا، ليس لها الحق في الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمرت البلد بأسره وقامت بتشتيت الناس وسرقة البلاد في غياب العدالة”.

وعقد أمس الاحد مؤتمر دوليا في برلين بشأن ليبيا أكد المشاركون فيه على الالتزام بالامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي والدعوة لهدنة تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العدائية بالتزامن مع تسريح المسلحين مع تأكيد جميع الأطراف انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدةوالدعوةلوضع ترتيبات أمنية مؤقتة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة المناطق السكنية، والمرافق الحيوية