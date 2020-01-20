حكومة الوفاق تشكل «لجنة وطنية عليا» للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة

اتفقت اللجنة المكلفة من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات ذات العلاقة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة، مع المختصين من الشركة العامة للكهرباء ولجنة ترشيد الطاقة بوزارة التخطيط، الذين استعرضوا أمام اللجنة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

انقطاع تغذية الكهرباء عن 40 محولا بعد سرقة أسلاك في طرابلس

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، تركز على أولويات المحافظة على الطاقة الكهربائية المنتجة والترشيد بدل التوجه إلى مضاعفة الإنتاج .

وأكد الحضور دور المؤسسات التعليمة لتنفيذ حملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وتشهد الطاقة الكهربائية في ليبيا تخفيف أحمال بشكل مستمر بسبب التعديات المستمرة على الكوابل وخطوط الكهرباء بشكل مستمر، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا